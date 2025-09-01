11:24
Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров үйлөндү

Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров үйлөндү. Бул тууралуу анын достору социалдык түйүндөрдө билдиришти.

Майрамдык салтанат «Ата» ресторанында өттү. Спортчунун колуктусунун аты Эльвира.

2018-жылы Эрлан Шеров Эл аралык дзюдо федерациясынын версиясы боюнча дүйнөнүн эң күчтүү дзюдочуларынын рейтингинде биринчи орунду ээлеген. Мындай натыйжага өлкөнүн тарыхында биринчи жолу жетишилди.

2023-жылы Азия оюндарынын алтын медалын, 2024-жылы Дүйнөлүк чемпионаттын (БАЭ) коло медалын жеңип алып, республика үчүн мындай олуттуу сыйлыктарды утуп алган Кыргыз Республикасынын биринчи дзюдочусу катары тарыхта калды. Ошентип, мекендешибиз 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышууга жолдомо алган.

Эрлан Шеров 1998-жылы туулган, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери, Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бүтүрүүчүсү, 2023-жылкы Азия чемпионатынын жеңүүчүсү.
