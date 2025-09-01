Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров үйлөндү. Бул тууралуу анын достору социалдык түйүндөрдө билдиришти.
Майрамдык салтанат «Ата» ресторанында өттү. Спортчунун колуктусунун аты Эльвира.
2023-жылы Азия оюндарынын алтын медалын, 2024-жылы Дүйнөлүк чемпионаттын (БАЭ) коло медалын жеңип алып, республика үчүн мындай олуттуу сыйлыктарды утуп алган Кыргыз Республикасынын биринчи дзюдочусу катары тарыхта калды. Ошентип, мекендешибиз 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышууга жолдомо алган.
Эрлан Шеров 1998-жылы туулган, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери, Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бүтүрүүчүсү, 2023-жылкы Азия чемпионатынын жеңүүчүсү.