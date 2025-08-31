Пайдалуу кеңеш: Күздүн алдында иммунитетти кантип чыңдоо керек?

Сергек жашоо — бул сезондук ооруларды алдын алууга эң жакшы учур болуп саналат. Бул тууралуу дарыгер Екатерина Дмитренко билдиргендигин Medargo.ru сайты жазып чыкты.
Адистин айтымында, иммунитетке таасир этүүчү негизги фактор — бул уйку, анын жүрүшүндө организм калыбына келип, коргонуу механизмдерин бекемдейт. Уйкунун жетишсиздиги инфекцияларга каршы аялуулугун жогорулатат. «Күнүнө кеминде жети саат уктоо керек», — деп тактады Дмитренко.
Мындан тышкары, D жана С витаминдери, үзгүлтүксүз физикалык көнүгүү, сауна жана минералдар иммунитетке оң таасирин тийгизет.
«Иммундук системаны сактоо — бул чаралардын комплекси. Туура уйку, көнүгүү, туура тамактануу, күнгө такай түшүү, ошондой эле салттуу жана заманбап ыкмаларга көңүл буруу ден соолукту сактоого жана организмдин коргонуу күчүн жогорулатууга жардам берет», — деп түшүндүрдү Дмитренко.
Ал организмге комплекстүү мамиле жасоону жана оорулардын эң жакшы алдын алуу болуп саналган сергек жашоо образын сунуштады.