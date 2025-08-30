Дүйнө чемпионаты: Хорватияга кыргызстандык кайсы балбандар барат?

Грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 13-21-сентябрь күндөрү Загреб (Хорватия) шаарында өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.
Дүйнө чемпионатына катыша турган грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасынын тизмеси:
Улан Муратбек уулу — 55 кг;
Акыл Сулайманов — 60 кг;
Баяман Каримов — 63 кг;
Раззак Бейшекеев — 67 кг;
Амантур Исмаилов — 72 кг;
Ырыскелди Максатбек уулу — 77 кг;
Бекзат Орункул уулу — 82 кг;
Асан Жанышов — 87 кг;
Үзүр Жузупбеков — 97 кг;
Нурманбет Раймалы уулу — 130 кг.
Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама
командасынын башкы машыктыруучусу — Уран Жузуп уулу.
Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын
улук машыктыруучусу — Азат Бейшебеков.
Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасынын (U23) улук машыктыруучусу — Атай Замирбеков.