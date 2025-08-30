12:43
Пайдалуу кеңеш: Эртең мененки тамакта балмуздак жесе болобу?

Эртең мененки тамак — бул күндүн эң маанилүү тамагы, андыктан аны эч качан өткөрүп жибербөөнүн дагы бир себебин белгилейбиз. Япониялык окумуштуу эртең мененки тамакка балмуздак жеген адамдын психикалык активдүүлүгүн жана өндүрүмдүүлүгүн жакшыртаарын аныктап, бул ачылыш диетологдорду таң калтырды. Бул тууралуу Noi.md.ru сайты жазып чыкты.

Токиодогу Кёрин университетинин профессору Йошихико Кога изилдөө жүргүзгөн. Анда изилдөөчүлөрдүн жарымы ар күнү эртең менен ойгонгондон кийин дароо үч аш кашык балмуздак жешкен. Калган жарымы кадимки эртең мененки тамак менен тамактанышкан. Андан кийин алар концентрацияны, реакциянын ылдамдыгын жана аналитикалык көндүмдөрдү текшерүү үчүн бир катар компьютердик тесттерди өткөрүштү. Көрсө, балмуздак жеген адамдар тынчыраак, көңүлү көбүрөөк болуп, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшөт экен.

Профессор, физиология боюнча адис, бир катар клиникалык сыноолорду өткөргөн жана натыйжалары кызыктуу болгон. Ал сыноону муздак суу менен кайталады. Мурдагыдай эле катышуучуларга ойгонгондон кийин дароо муздак суу берилди. Алар ошондой эле көңүл буруунун көбөйгөнүн көрсөтүштү, бирок балмуздак сыяктуу көп эмес. Изилдөөчүлөр тыянак чыгарышкан: бул экспериментте температура эң маанилүү роль ойногон эмес.

Албетте, көбүбүз бала кезибизден бери сүйгөн даамдуу балмуздактарда дагы бир сыйкыр бар.

Балмуздак узак мөөнөттүү келечекте ден-соолукка пайдалуубу же жокпу түшүнүү үчүн көбүрөөк изилдөө керек, бирок буга чейин алынган натыйжалар эртең мененки тамакка балмуздак менен күндү баштоону каалагандар үчүн чоң себеп болушу мүмкүн. Эгерде сиз рационуңуздагы канттын көлөмүн азайтууга аракет кылып жатсаңыз да, балким, балмуздактын бир аз бөлүгү жаман идея эмес.

Албетте, сиз өлчөмүнө сак болушуңуз керек. Баары акылга сыярлык өлчөмдө жакшы экенин эстен чыгарбоо керек. Кичинекей бир чыны балмуздак жетиштүү болмокчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341597/
