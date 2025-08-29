Пайдалуу кеңеш: Балдардын тиштерине кантип кам көрүү керек?

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев бала кезинен кариестин пайда болуу коркунучун кантип азайтуу керектигин айтып берди. Бул тууралуу Zakon.kz сайты жазууда.
Адис балдарды бала кезинен ооз гигиенасына жана катуу тамак-ашка үйрөтүүгө чакырды.
"Мен бала кезинен катуу тамактарды жегенди сунуштайт элем, бул балдардын функционалдык аппаратын, күчтүү жаактарды, алардын керектүү өлчөмүн жана жабылуу катышын калыптандырууга жардам берет«,-деди
Стоматолог баса белгилегендей, кариес менен күрөшүүдө көзөмөл жана алдын алуу маанилүү роль ойнойт.
«Алдын алуу дайыма арзан жана тезирээк».
Анын айтымында, чоңдордун көбү тиштерин каалагандай кылып жуушпайт.