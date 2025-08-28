Пайдалуу кеңеш: Аз айлык менен кантип эс алуу керек?

Көптөр аз айлык менен үнөмдөө мүмкүн эмес дешет. Айлык алар менен эле дароо ижарага, тамак-ашка, насыяга кетет. Тааныш сезилдиби? Бирок андан чыгуунун жолу бар. Бир жылдык финансылык карта — бул сиздин жеке акчаңызды иретке келтирүүнүн жөнөкөй жана түшүнүктүү жолу экендигин Finratings.kz сайты жазууда.
Эксперттер чыгашалар менен күрөшүүгө, карызга батып калбоого жана эң негизгиси максаттарыңызга кадам сайын туура таштоого жардам бере турган жеке план түзүүнү кеңеш беришет.
Каржы картасы
«Шаардын картасын элестетип көргүлө, көчөлөрдүн ордуна айлар, аялдамалардын ордуна — максаттар: насыяны төлөө, эс алуу үчүн акча топтоо, «коопсуздук жаздыкчасын» куруу. Финансы картасы — бул сиздин акчаңызды көзөмөлдөөгө жана ашыкча стресстен качууга жардам берген жыл ичиндеги жеке маршрутуңуз», — деп белгилейт булак.
Карта төмөнкүлөр үчүн керек:
— импульска жумшабаңыз
— кир жуугуч машина бузулган сайын карызга алба
— аз-аздан, бирок туруктуу сактап туруңуз
— Сизде каражат керек болгон учурда ызы-чуу эмес, акчаңыз болсун
Картаны кантип жасоо керек:
1-кадам. Кирешеңиз кайда кетип жатканын эсептеңиз
Акыркы алты айдагы банктык көчүрмөлөрүңүздү ачып, акчаңыз кайда кетип жатканын чынчылдык менен караңыз. Жазыңыз:
— кирешенин бардык булактары — эмгек акы, толук эмес жумуш күнү, тууган-туушкандарынан которуу
— милдеттүү чыгашалар — коммуналдык, транспорт, тамак-аш, кредиттер
— сезондук чыгашалар — майрамдар, камсыздандыруу, сапарлар
Жөн гана талдоо менен канчалык «тапканыңызга» таң каласыз.
2-кадам. Максаттарыңызды аныктаңыз
Аларды үч топко бөлүңүз:
— Келе жаткан айлар: карызды төлөө, окуу үчүн төлө
— Бир-эки жылга: каникул, чоң сатып алуулар
— Узак мөөнөттүү: турак-жай, пенсия, балага билим берүү
Ар биринин суммасын жана мөөнөтүн жазыңыз. Андан кийин максат конкреттүү милдет болуп калат.
3-кадам. Жыл бою чоң чыгымдарды бөлүштүрүү
Сиздин эң көп мезгилиңиз жыл ичинде качан болорун караңыз.
Мисалы:
— январь — салыктар, белектер,
— жайкы эс алуу,
— Күз — мектеп, балдардын даярдыгы,
Бул ыкма сизди шашылыш жумуштардан куткарат.
4-кадам. Бир аз болсо да четке кой
Минималдуу камкордук — бул үч айлык жашоо үчүн сумма. Бирок жок дегенде миң сомдон башта. Ар кандай кирешенин 10% — эмгек акы, бонустар, жада калса кокус которуулар. Анан автоматтык болсо жакшы.
5-кадам. Күтүлбөгөн нерсеге даярдан
Жабдуулар бузулуп калды, дарылоого барууга туура келди, же күтүлбөгөн жерден иштен алындыңар — форс-мажор ар бир адамдын башына келет. Өзүнчө «пландан тышкары» фонд түзүңүз. Аны эс алуу же соода үчүн акча менен чаташтырбаңыз.
6-кадам. Планыңызды ай сайын текшериңиз
Айына бир жолу 10-15 мүнөттөн кийин:
— эмнени пландап, эмнени сарптаганыңызды салыштырыңыз
— Карачы, сен аны кайсы жерде ашыкча кылып койдуң
— эмнени четке кагууга жетишкениңизди белгилеңиз
Картаны каалаган жерде — колдонмодо, блокнотто же электрондук жадыбалда сактай аласыз. Эң негизгиси, сиз аны ээрчип алсаңыз болот.