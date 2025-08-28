Эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт

30-31-август күндөрү КР президентинин колдоосунда Эгемендүүлүк күнүнүн урматына кыргыз-казак төкмө акындарынын XVIII эл аралык айтышы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Барпы Алыкуловдун 140 жылдыгы Жалал-Абад шаарындагы Барпы Алыкулов атындагы кыргыз драма театрында өтөт. Башталышы саат 12:00.
Ал эми Рахматулла Козукеевдин 70 жылдыгына арналган айтыштар 27-29-август күндөрү жер-жерлерде өткөрүлөт:
27-август, саат 17:00 — Токтогул шаары, Маданият үйү;
28-август, саат 17:00 — Аксы району, Кербен шаары, Маданият үйү;
29-август, саат 17:00 — Сузак району, Барпы айылы, Жони паркы.
Кирүү акысыз. Байланыш номери: 0701 11 77 19.