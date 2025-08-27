UFC мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши Вейли Жанг менен болушу мүмкүн

Мушкерлердин абсолюттук чемпионат (UFC) уюмунун кыргызстандык мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши жеңил салмактагы чемпион кытайлык Вейли Жанг менен болушу мүмкүн . Бул тууралуу MMApuncher билдирди.
«Кытайлык мушкер Валентина Шевченкого каршы супер беттеш үчүн чемпиондук титулун бошотот», — деп айтылат маалыматта.
Буга чейин Вейли Чжан кайсы мушкер жогору турганы аны кызыктырбайт деп билдирген. Ал ошондой эле Валентина Шевченкого каршы чыгуу мүмкүнчүлүгүн четке каккан жок жана «баары убакыттан көз каранды, эгер экөөбүздө тең кармаш өткөрүүгө ылайыктуу убакыт болсо, анда ал сөзсүз болот», — деп белгиледи.
Валентина Шевченко дагы Кытайдын өкүлү менен беттешүүгө даяр экенин билдирди.
Май айында кыргызстандык UFC чемпиону титулун ишенимдүү коргогон. 12-майга караган түнү Монреалда (Канада) өткөн UFC 315 турниринин башкы беттешинде Валентина Шевченко француз айымы Манон Фиорону бир добуштан жеңип алды.
Эске салсак, кыргызстандык жеңил салмак категориясында сегиз жеңишке ээ болду. Бардыгы болуп 25 жеңиш, төрт жеңилүү жана бир тең чыгуу бар.