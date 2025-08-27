18:38
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Кыргызча

UFC мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши Вейли Жанг менен болушу мүмкүн

Мушкерлердин абсолюттук чемпионат (UFC) уюмунун кыргызстандык мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши жеңил салмактагы чемпион кытайлык Вейли Жанг менен болушу мүмкүн . Бул тууралуу MMApuncher билдирди.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Валентина Шевченко

«Кытайлык мушкер Валентина Шевченкого каршы супер беттеш үчүн чемпиондук титулун бошотот», — деп айтылат маалыматта.

Буга чейин Вейли Чжан кайсы мушкер жогору турганы аны кызыктырбайт деп билдирген. Ал ошондой эле Валентина Шевченкого каршы чыгуу мүмкүнчүлүгүн четке каккан жок жана «баары убакыттан көз каранды, эгер экөөбүздө тең кармаш өткөрүүгө ылайыктуу убакыт болсо, анда ал сөзсүз болот», — деп белгиледи.

Валентина Шевченко дагы Кытайдын өкүлү менен беттешүүгө даяр экенин билдирди.

Май айында кыргызстандык UFC чемпиону титулун ишенимдүү коргогон. 12-майга караган түнү Монреалда (Канада) өткөн UFC 315 турниринин башкы беттешинде Валентина Шевченко француз айымы Манон Фиорону бир добуштан жеңип алды.

Эске салсак, кыргызстандык жеңил салмак категориясында сегиз жеңишке ээ болду. Бардыгы болуп 25 жеңиш, төрт жеңилүү жана бир тең чыгуу бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341216/
Кароо: 72
Басууга
Теги
Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңишке жеткен балбандарга батир берилет
Кыргызстандыктар ок атуу боюнча Азия чемпионатында эки коло медалга ээ болушту
U-20: Кыргызстандык балбан Жантөрө Мирзалиев күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду
Лионель Месси жаңы рекорд койду
Карьера аяктайбы? Месси Аргентинада улуттук курама үчүн акыркы беттешин өткөрөт
Кыргызстандык парадзюдочулар Египетте өткөн мелдеште эки медаль утуп алышты
U-20: Бүгүн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 5 балбан кыз килемге чыгат
U-20: Кыргыз балбаны Адилет Акылбеков дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту
Чолпон-Ата шаарында III Түрк универсиадасы өтөт
U-20: Болгариядагы дүйнө чемпионатына кыргызстандык 9 балбан катышууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
27-август, шаршемби
18:20
28-августка карата аба ырайы 28-августка карата аба ырайы
18:04
UFC мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши Вейли Жанг менен болушу мүмкүн
17:47
Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
16:44
Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
16:25
Аскердик учкучсуз учактар ​​Наталья Наговицынаны куткаруу үчүн тартылган