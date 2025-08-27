12:22
Пайдалуу кеңеш: Кант кошулган чайдын зыяны барбы?

Пирогов атындагы университеттин кызматкери, гастроэнтеролог, диетолог Екатерина Титова чайга кант кошуунун пайдасы жана зыяны тууралуу айтып берди. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Адистердин айтымында, чоңдорго күнүнө 25 г ашык эмес кант керектөө сунушталат — бул болжол менен 5-6 чай кашык. Мындай чектөө чайга кошулган кантка гана эмес, ошондой эле тамак-ашта табигый түрдө болгон нерселерге да тиешелүү.

Екатерина Титова өзүнүн Telegram-каналында чайдын курамындагы аз өлчөмдөгү кант суусундуктун даамын жакшыртып, организмди нымдаштыруу үчүн маанилүү болгон суюктуктун көбөйүшүнө өбөлгө түзөрүн белгиледи.

Чай ичүү убактысына келсек, дарыгер аны эртең менен же түштөн кийин ичүүнү сунуштайт, анткени анын курамындагы кофеин уйкуну бузушу мүмкүн. Көк чайдын курамында кара чайга караганда кофеин аз, ошондуктан аны түштөн кийин ичсе болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341159/
