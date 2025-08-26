12:45
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Бадыраңдын ден соолукка пайдалары

Жайында бадыраң дасторконго көп чыгат, анткени бул жашылча т жеңил, ширелүү жана пайдалуу болуп саналат. Бул тууралуу 24tv.ua сайты жазууда.

Маалыматка ылайык, бадыраң сергитип, суу балансын калыбына келтирүүгө жардам берет. Бул жашылча гидратация боюнча чемпион. Ал 96% суудан турат, ошондуктан, өзгөчө ысыкта чаңкоону эң сонун кандырат.

Бадыраңдын кабыгында эң пайдалуу 0,5 грамм була болот. Андыктан жашылчаларды жуубай, кабыгын тазалабай жеген жакшы.

Бадыраң кандай витаминдерди жана минералдарды камтыйт?

Бадырыңда калий, магний, фолий кислотасы жана А, С жана Е витаминдери жана сөөктүн ден соолугу жана кандын нормалдуу уюшу үчүн маанилүү болгон К витамини бар.

Биз тамак-аш даярдоодо артыкчылыктары жөнүндө айта турган болсок, бадыраң, адатта, чийки же туздалган жешет. Ошондуктан, бадыраң да, сиздин менюңуздан орун алууга татыктуу. Ар түрдүү жашылчаларды кошуу менен сиз организмиңизди кененирээк азыктар менен камсыздайсыз жана ичегилердин дени сак микрофлорасын сактайсыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340943/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты
Пайдалуу кеңеш: Ден соолугуңуздун чыңдыгын кантип билсе болот?
Пайдалуу кеңеш: Уктаар алдында сүт азыктарын жеген туурабы?
Пайдалуу кеңеш: Жер жаңгагы жаштыкты узартат
Пайдалуу кеңеш: Банандын кабыгын ыргытпаңыз, туура жештин жолдору
Пайдалуу кеңеш: Кантип даамдуу жана таттуу коонду тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Улгайган адамдардын ден соолугу үчүн идеалдуу азыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка аталды
Пайдалуу кеңеш: Дарбызды ашыкча жегендин кандай зыяны болушу мүмкүн?
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду
Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду &laquo;Алтын кыран&raquo; ордени менен сыйлады Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду «Алтын кыран» ордени менен сыйлады
26-август, шейшемби
12:44
Ош шаарында дипломатиялык шаарча курулат Ош шаарында дипломатиялык шаарча курулат
12:09
Маданият министрлигинин кызматкерлери 27 млн сомду мыйзамсыз пайдаланганбы?
12:01
Улуттук банк эсептик ченди 9,25 пайыз деңгээлинде сактап калды
11:30
Пайдалуу кеңеш: Бадыраңдын ден соолукка пайдалары
10:30
Бишкекте белгилүү актёрлордун катышуусунда Түрк киносунун күндөрү өтөт