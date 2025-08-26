Пайдалуу кеңеш: Бадыраңдын ден соолукка пайдалары

Жайында бадыраң дасторконго көп чыгат, анткени бул жашылча т жеңил, ширелүү жана пайдалуу болуп саналат. Бул тууралуу 24tv.ua сайты жазууда.
Маалыматка ылайык, бадыраң сергитип, суу балансын калыбына келтирүүгө жардам берет. Бул жашылча гидратация боюнча чемпион. Ал 96% суудан турат, ошондуктан, өзгөчө ысыкта чаңкоону эң сонун кандырат.
Бадыраңдын кабыгында эң пайдалуу 0,5 грамм була болот. Андыктан жашылчаларды жуубай, кабыгын тазалабай жеген жакшы.
Бадыраң кандай витаминдерди жана минералдарды камтыйт?
Бадырыңда калий, магний, фолий кислотасы жана А, С жана Е витаминдери жана сөөктүн ден соолугу жана кандын нормалдуу уюшу үчүн маанилүү болгон К витамини бар.
Биз тамак-аш даярдоодо артыкчылыктары жөнүндө айта турган болсок, бадыраң, адатта, чийки же туздалган жешет. Ошондуктан, бадыраң да, сиздин менюңуздан орун алууга татыктуу. Ар түрдүү жашылчаларды кошуу менен сиз организмиңизди кененирээк азыктар менен камсыздайсыз жана ичегилердин дени сак микрофлорасын сактайсыз.