Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты

Сан-Францискодогу Калифорния университетинин психологдору позитивдүү эмоцияларды пайда кылган күнүмдүк кичинекей аракеттер да бактылуулукту кыйла арттырып, стрессти азайтарын аныкташты. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

«Улуу кубаныч» долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн изилдөө эмоционалдык абалды, уйкунун сапатын жана жалпы жыргалчылыкты жакшыртуу үчүн күнүнө беш-он мүнөт жетиштүү экенин көрсөттү. Экспериментке 18 миң адам катышты.

Катышуучуларга жөнөкөй тапшырмаларды аткаруу сунушталды: күлкү угуу, жаратылышка суктануу, жакшы иштерди жасоо же ыраазычылык тизмелерин түзүү. Бир жумадан кийин эле көптөр байкаларлык жакшырууну байкашты. Эффект стрессти башкаруу боюнча узак мөөнөттүү программалар менен салыштырууга болот, дейт изилдөөнүн лидери, профессор Элисса Эпел.

Анын айтымында, кубанычтын кыска көз ирмемдери да терс ойлордун циклин бузуп, көңүлдү позитивге бурууга жардам берет. Изилдөө Journal of Medical Internet Research журналында жарыяланды.
