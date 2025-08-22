Пайдалуу кеңеш: Ден соолугуңуздун чыңдыгын кантип билсе болот?

Ооруларды өз убагында аныктоо үчүн мезгил-мезгили менен тапшырып турууга тийиш болгон жалпы анализдерден тышкары, денеңиз сизге жөнөтө турган сигналдарга да көңүл буруу маанилүү. Бул тууралуу Noi.md сайты эске салат.
Таракты талдаңыз!
Эгерде сиз күн сайын эртең менен тарагыңыз чачка толуп жатканын байкасаңыз, анда дарыгерге кайрылууга убакыт келди. Айрыкча көйгөй үч айдан ашык уланса шашылуу керек. Цинктин, темирдин, биотиндин жетишсиздиги, калкан безинин оорусу же гормоналдык өзгөрүүлөр чачтын түшүшүнө алып келет.
Мурдуңду тарт!
Ден соолукта болсоңуз, мурунуңуз менен көйгөйсүз дем аласыз. Канчалык кичине болсо да мурундун бүтүшү оорудан кабар берет. Бул аллергия, суук, гайморит же полип болушу мүмкүн. Мурдуңуз 30% бүтүп калганда 30% аз кычкылтек аласыз, бул жол менен дем алганыңызда денеңизге керектүү кычкылтекти берүү үчүн тезирээк дем алууга аргасыз болосуз. Канчалык жакшы дем алганыңызды мурунду аарчыга үйлөп текшере аласыз. Ал бош болсо, бул сизде эч кандай көйгөй жок дегенди билдирет.
Заараңыздын түсүн анализдеңиз!
Кадимки заара тунук же ачык сары. Кээ бир тамак-аш же витамин B кошумчалары түсүн өзгөртө алат, бирок айырмасы чоң эмес. Бирок күтүлбөгөн жерден карарып калганын байкасаңыз, сизде суусуздануу же заара чыгаруу жолдорунун инфекциясы болушу мүмкүн. Бул сиздин бооруңуз жакшы иштебей жатканынын да белгиси болушу мүмкүн. Эң коркунучтуу симптом заарадагы кан болуп саналат, ал бөйрөктөгү таштарды же табарсыктын рагын көрсөтөт. Заарадагы ар кандай өзгөрүү сизди эскертип, доктурга жибериши керек!
Таразага тартыл!
Күн сайын өзүңүздү таразага тартып туруңуз маанилүү, анткени бул адат сиз салмак кошуп жатканын байкаганыңызда дароо чара көрүүгө мажбурлайт. Күтүлбөгөн жерден арыктоо фактысын көз жаздымда калтыра албайсыз. Анткени сиз олуттуу оорудан жапа чегип жатканыңызга айланышы мүмкүн. Өзүңүздү таразага тартуу үчүн эң жакшы убакыт — эртең мененкиге чейин, кийимсиз!
Денеңизди текшериңиз!
Күн сайын эртең менен бир убакта денеңизди текшериңиз! Эгер сиз тез чарчаганыңызды байкасаңыз, анда бул сизге көбүрөөк көнүгүү жасоо керек дегенди билдирет. Идеалында, жүрөктүн кагышы эс алуудагыга караганда жогорулабашы керек. Кыймылсыз жашоо инфаркт же инсульт коркунучун жогорулатат, ошондуктан күн сайын 30 мүнөт кыймыл керек!