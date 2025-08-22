Лионель Месси жаңы рекорд койду

«Интер Майами» клубунун аргентиналык чабуулчусу Лионель Месси карьерасында 875 гол киргизип, тарыхтагы алдыңкы рекорд койду. Бул тууралуу Goal басылмасы билдирди.
Футболчу «Лос-Анджелес Гэлакси» менен болгон MLS матчында гол киргизди. Аргентиналык 1116 беттеште мындай жыйынтыкка тарыхтагы башкалардан тезирээк жеткен. Месси дагы бул жыйынтыкка жеткен эң жаш футболчу болуп калды.
Белгилей кетсек, Барселонанын курамында Месси Испаниянын он жолку чемпиону, Испания Кубогунун жети жолку жеңүүчүсү, ошондой эле Чемпиондор Лигасын төрт жолу жеңген. Жалпысынан каталондуктардын курамында ал бардык турнирлерде 778 беттеш өткөрүп, анда 672 гол киргизген. Кошумчалай кетсек, Месси «Алтын топтун» сегиз жолку ээси.