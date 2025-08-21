11:42
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Уктаар алдында сүт азыктарын жеген туурабы?

Адамдар кечинде сүт азыктарынан баш тартышы керек. Көрсө, алар кооптуу жана коркунучтуу түштөрдү жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Маалыматка ылайык,1000ден ашуун адам катышкан изилдөө түнү жеген сүт, сыр жана йогурт жаман түш көрүүгө байланыштуу башка азыктарга караганда көбүрөөк экенин көрсөттү. 

Изилдөөнүн автору, доктор Торе Нильсендин айтымында, ичеги-карын оорулары (газ, шишик, карышуу) уйкунун сапатына таасирин тийгизип, аны үзгүлтүккө учуратат. Бул, өз кезегинде, тынчсыздандырган түштөрдү эстеп калуу ыктымалдыгын жогорулатат.

Америкалык Уйку медицинасы академиясынын өкүлү жана Калифорния университетинин Дэвид Геффен атындагы Медицина мектебинин профессору Дженнифер Л. Мартин белгилегендей, уктаар алдында эң жаман сүт азыгы балмуздак болуп саналат. Бул десертти лактозаны кармай албаган жана тамак сиңирүү жөндөмү начар адамдарга кечинде жегенге болбойт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340438/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жер жаңгагы жаштыкты узартат
Пайдалуу кеңеш: Банандын кабыгын ыргытпаңыз, туура жештин жолдору
Пайдалуу кеңеш: Кантип даамдуу жана таттуу коонду тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Улгайган адамдардын ден соолугу үчүн идеалдуу азыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка аталды
Пайдалуу кеңеш: Дарбызды ашыкча жегендин кандай зыяны болушу мүмкүн?
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты
Пайдалуу кеңеш: Таракты канча жолу алмаштыруу керек?
Пайдалуу кеңеш: Июль айынын эң пайдалуу жашылчасы аталды
Пайдалуу кеңеш: Кантты толук таштаса эмне болот?
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
21-август, бейшемби
11:33
Орто бизнестин өкүлдөрү ай сайын бирдиктүү салык отчетун берүүгө милдеттүү Орто бизнестин өкүлдөрү ай сайын бирдиктүү салык отчету...
11:21
Пайдалуу кеңеш: Уктаар алдында сүт азыктарын жеген туурабы?
10:42
Кыргызстандагы Байчечекей чокусунан эки орусиялык альпинист куткарылды
10:05
Дүйнөдөгү эң тынч шаар аталды. Анда 266 сейил бак жана жылына 300 күн ачык болот
09:44
Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты