13:39
Пайдалуу кеңеш: Жер жаңгагы жаштыкты узартат

Барселона университетинин эксперттер тобу жер жаңгак клеткалардын картаюусун жайлатаарын аныкташты. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазууда.

Эксперттер бырыштарды текшилөө үчүн бардык кымбат баалуу кремдерди же ботокс инъекцияларын унутууну сунушташат. Алардын айтымында, жаштыкты сактоонун чыныгы сыры жөн гана күн сайын бир ууч жержаңгак жеп жатышы мүмкүн.

Окумуштуулар 58 жаш дени сак ыктыярчылардан алты ай бою күн сайын 25 грамм жержаңгак жеп турууну суранышкан. Эксперименттин катышуучулары илимпоздорго алардын ДНКсын теломерлердин узундугун — хромосомалардын учундагы коргоочу капкактарды текшерүү үчүн үзгүлтүксүз шилекей үлгүлөрүн берип турушкан. Теломерлер дененин жашы өткөн сайын кыскарат, бирок бул процессти басаңдатуу бизге узак жашоого жардам берет.

Окумуштуулар алты айдын ичинде арахис тобундагы теломердин кыскаруу ылдамдыгы жержаңгак майы тобунун дээрлик жарымына барабар болгонун аныкташкан.

«Кыскартылган теломерлер жүрөк оорулары, кант диабети жана рак сыяктуу карылык оорулары менен байланышкан. Бирок арахис керектөө бул тобокелдиктерди азайтууга жардам берет », - деп айтылат окумуштуулар өз баяндамасында.

Анткен менен изилдөөнүн авторлору кан басымы көтөрүлүп кетпеш үчүн тузсуз арахис жеген жакшы экенин кошумчалашты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340313/
