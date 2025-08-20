08:58
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Кыргызча

Карьера аяктайбы? Месси Аргентинада улуттук курама үчүн акыркы беттешин өткөрөт

«Алтын топтун» сегиз жолку ээси, «Интер Майами» клубунун аргентиналык чабуулчусу Лионель Месси өз жеринде күйөрмандары менен коштошууга даярданып жатат. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

Nogomania Аргентинанын маалымат каражаттарына шилтеме берүү менен билдиргендей, легендарлуу оюнчу Буэнос-Айресте Аргентина курама командасы үчүн акыркы расмий беттешин 2025-жылдын 5-сентябрында өткөрөт.

Оюн атактуу «El Monumental » стадионунда өтөт. Анда Лионель Скалони командасы 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турниринин алкагында Венесуэланы кабыл алат. Бир нече күндөн кийин аргентиналыктар Эквадорго барышат.

Булактын айтымында, квалификациялык циклдин аягына чейин Аргентинада башка расмий беттештер пландалган эмес жана 2027-жылы жолдоштук беттештер гана болушу мүмкүн. Бул Венесуэла менен болгон оюн Мессинин өз жеринде — Буэнос-Айрестеги акыркы расмий беттеши болот дегенди билдирет.

Күйөрмандар үчүн матч тарыхый окуя болорун убада кылууда. Билеттерге суроо-талап абдан чоң болот деп күтүлүүдө. Анткени бүгүн кечинде күйөрмандар өздөрүнүн кумирин акыркы жолу өзүнүн стадионунда улуттук кураманын кийиминде көрө алышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340250/
Кароо: 100
Басууга
Теги
Кыргызстандык парадзюдочулар Египетте өткөн мелдеште эки медаль утуп алышты
U-20: Бүгүн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 5 балбан кыз килемге чыгат
U-20: Кыргыз балбаны Адилет Акылбеков дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту
Чолпон-Ата шаарында III Түрк универсиадасы өтөт
U-20: Болгариядагы дүйнө чемпионатына кыргызстандык 9 балбан катышууда
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржина Родригеске шакек тагып, үйлөнүүнү сунуштады
Бишкекте футбол боюнча олимпиадалык курамалар арасында эл аралык мелдеш өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
20-август, шаршемби
08:30
«Курак» тасмасы Пусан эл аралык кинофестивалына катышат «Курак» тасмасы Пусан эл аралык кинофестивалына катышат...
08:00
Карьера аяктайбы? Месси Аргентинада улуттук курама үчүн акыркы беттешин өткөрөт
19-август, шейшемби
18:12
20-августка карата аба ырайы
18:08
Бообек Ажикеевге «генерал-лейтенант» жогорку аскердик наамы ыйгарылды
17:24
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
17:15
Бишкекте мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жол белгилери жаңыланууда
16:50
Кыргызстандык парадзюдочулар Египетте өткөн мелдеште эки медаль утуп алышты