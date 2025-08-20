Карьера аяктайбы? Месси Аргентинада улуттук курама үчүн акыркы беттешин өткөрөт

«Алтын топтун» сегиз жолку ээси, «Интер Майами» клубунун аргентиналык чабуулчусу Лионель Месси өз жеринде күйөрмандары менен коштошууга даярданып жатат. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.
Nogomania Аргентинанын маалымат каражаттарына шилтеме берүү менен билдиргендей, легендарлуу оюнчу Буэнос-Айресте Аргентина курама командасы үчүн акыркы расмий беттешин 2025-жылдын 5-сентябрында өткөрөт.
Оюн атактуу «El Monumental » стадионунда өтөт. Анда Лионель Скалони командасы 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турниринин алкагында Венесуэланы кабыл алат. Бир нече күндөн кийин аргентиналыктар Эквадорго барышат.
Булактын айтымында, квалификациялык циклдин аягына чейин Аргентинада башка расмий беттештер пландалган эмес жана 2027-жылы жолдоштук беттештер гана болушу мүмкүн. Бул Венесуэла менен болгон оюн Мессинин өз жеринде — Буэнос-Айрестеги акыркы расмий беттеши болот дегенди билдирет.
Күйөрмандар үчүн матч тарыхый окуя болорун убада кылууда. Билеттерге суроо-талап абдан чоң болот деп күтүлүүдө. Анткени бүгүн кечинде күйөрмандар өздөрүнүн кумирин акыркы жолу өзүнүн стадионунда улуттук кураманын кийиминде көрө алышат.