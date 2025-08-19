10:58
U-20: Бүгүн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 5 балбан кыз килемге чыгат

Бүгүн, 19-августта Болгариянын Самоков шаарында өтүп жаткан U-20 жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз-келиндер күрөшү боюнча мелдештер башталат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, 10 салмактык категория боюнча жалпы 186 балбан кыз күч сынашат.

Кыргызстандын атынан кыз-келиндер күрөшү боюнча жаштар курама командасы 5 салмактык категорияда төмөндөгү спортчулар килемге чыгат:

Дильназ Абдыкадырова — 50 кг;

Асема Анаркулова — 65 кг;

Гүлнура Таштанбекова — 68 кг;

Кайыркүл Шаршенбаева — 72 кг;

Айжаркын Жаныбекова — 76 кг.
