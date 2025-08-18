14:32
Пайдалуу кеңеш: Кантип даамдуу жана таттуу коонду тандоо керек?

Дарбыз менен коондун сезону азыртадан кызуу жүрүп жатат, демек ден соолукка коркунуч келтирбестен эң таттуу жана даамдуу жемиштерден ырахат ала аласыз. Бул тууралуу Sport24.ru сайты жазууда.

Биринчиден, сортторун карап көрөлү, алардын көптөрү бар, бирок биз эң популярдуу жана таттуулары жөнүндө гана айтып берели.

«Колхозница» — анын бай сары тери түсү, ошондой эле кемчиликсиз жылмакай тегерек формасы менен айырмаланат. Бул сорт дээрлик дайыма таттуу, балдын жеңил ноталары жана жаңы жыты менен айырмаланат.

«Торпедо» — анын узун формасы жана таасирдүү өлчөмү (салмагы 8 килограммга чейин жетиши мүмкүн) улам атын алды. Ал таттуулугу жагынан «Колхозницадан» кем калышпайт, ширелүү жана жагымдуу мөмө-бал ноталары менен бай даамы бар. Кээ бир бышкан жемиштер, ал тургай, чыныгы таттуу тиштерин ырахат алат, абдан таттуу болушу мүмкүн. Даамсыз «Торпедону» кезиктирүү кыйын, бирок бышкан жемиштерди сатып алуудан этият болуу керек.

«Эфиопка» — сызыктары менен сыртынан ашкабакка окшош жана адатта 3-5 килограммды түзөт. Анын ачык коон жыты бар, ошондой эле оозуңузда түзмө-түз ээрип турган таттуу жана ширелүү целлюлоза бар.

Кантип таттуу жана бышкан коонду тандоо керек?

Коонду тандоодо төмөнкү өзгөчөлүктөргө көңүл буруу керек:

Кабык жана түс

Биринчиден, пилингтин абалына баа бериңиз, анда чийүүлөр, кесүүлөр, тактар жана сызыктар болбошу керек. Эгерде кабыгы бузулса, бул оору козгогучтар ичине кирип, чиритүү процесси башталат дегенди билдирет.

Коондун өңү бирдей болушу керек, тери өтө тыгыз болбошу керек — басканда манжалардын астына бир аз тиштеп кетет.

Салмагы жана өлчөмү

Коондун түрүнө карабастан, орточо өлчөмдөгүгө артыкчылык берүү жакшы — бардык жемиштерди карап, эң чоңун да, эң кичинесин да тандабаңыз. Бирок салмагы жагынан чоңураак бирине артыкчылык бериңиз. Оор салмак коондун бышкандыгынын белгиси.

Жыты

Коондун жытын сезиңиз — ал калың тери аркылуу да балдын өзгөчө жыты болушу керек. Эгер сезбесең, коон бышып бүтө элек.

Үн

Коонду тандоодо дарбыздай тыкылдатуунун кажети жок, анткени бул жука кабыгына зыян келтирет. Ал эми алаканга жеңил чаап койсоңуз, анын бышканын билүүгө болот: күңүрт үн коондун бышканынан кабар берет, шыңгырган үн тескерисинче.
