09:51
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Кыргызча

Чолпон-Ата шаарында III Түрк универсиадасы өтөт

Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында 3-сентябрдан 9-сентябрга чейин Түрк тилдүү мамлекеттердин студенттеринин арасында III Универсиадасы өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футзал ассоциациясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, мелдештер спорттун жети түрү: шахмат, стол тенниси, волейбол, дзюдо, грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана футзал боюнча өтөт.

Универсиадага Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Азербайжандын командалары катышат.

Футзал боюнча мелдештер айланма система менен өтүп, эң көп упай топтогон команда жеңүүчү деп табылат.

Белгилей кетсек, Түрк универсиадасы спорттун гана эмес, маданий баалуулуктардын да майрамы. Мелдештердин ортосунда ар кандай маданий-агартуу иш-чаралары уюштурулуп, жаштардын достук байланышын чыңдоого көмөктөшөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339959/
Кароо: 108
Басууга
Теги
U-20: Болгариядагы дүйнө чемпионатына кыргызстандык 9 балбан катышууда
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржина Родригеске шакек тагып, үйлөнүүнү сунуштады
Бишкекте футбол боюнча олимпиадалык курамалар арасында эл аралык мелдеш өтөт
ФИФАнын рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы бир позицияга төмөндөдү
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-20). Мушкер Эрбол Озгонов күмүш медаль тагынды
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-15). Кыргызстандыктар 18 медалга ээ болушту
Нурадин Рустамбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Кыргызстан аэропорттору&raquo; эки учак сатып алууга инвестиция тартууда «Кыргызстан аэропорттору» эки учак сатып алууга инвестиция тартууда
КР&nbsp;эл&nbsp;жазуучусу Өскөн Даникеев 90&nbsp;жаш курагында дүнөдөн кайтты КР эл жазуучусу Өскөн Даникеев 90 жаш курагында дүнөдөн кайтты
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
Кыргыз окумуштуулары Монголияга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө жөнөп жатышат Кыргыз окумуштуулары Монголияга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө жөнөп жатышат
18-август, дүйшөмбү
09:42
Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жогорулады Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жогорулады...
09:26
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
09:00
Бишкекте 18-20-августта күтүлгөн аба ырайы
08:30
Чолпон-Ата шаарында III Түрк универсиадасы өтөт
15-август, жума
18:35
16-августка карата аба ырайы
18:10
УКТга каршы күрөш. Дагы үч аймакта атайын операциялар жүргүзүлдү
16:54
Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды