Пайдалуу кеңеш: Улгайган адамдардын ден соолугу үчүн идеалдуу азыктар аталды

Улгайган адамдар тамактануу рационун кылдаттык менен көзөмөлдөп, анын курамында пайдалуу тамак-аштарды камтышы керек дейт эндокринолог Галина Смирнова. Ал өзгөчө улгайган адамдар үчүн пайдалуу азыктарды атады. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазууда.
«Тоңдурулган сельдди улгайган адамдардын ден соолугу үчүн идеалдуу продукт деп атаса болот. Бул балыктын курамында омега-3 май кислоталары, белок, витаминдер D жана B12, селен, фосфор жана калий бар. Бул компоненттер жүрөктүн, иммундук системанын, нерв клеткаларынын иштешин колдойт, кальцийдин сиңишине көмөктөшөт жана булчуң массасынын жай иштешине жардам берет.», — деп түшүндүрдү дарыгер.
Смирнова кошумчалагандай, жаңы тоңдурулган сельд балыгы кымбат баалуу лосось породаларындай ден соолукка пайдалуу, бирок арзаныраак. Ошол эле учурда, дарыгер адамдарды аз туздалган же ышталган балыктан баш тартууга чакырды, анткени ашыкча натрий шишик, басымдын көтөрүлүшү жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын курчушуна алып келиши мүмкүн.