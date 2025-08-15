Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди

13-14-август күндөрү Кытайдын Чэнду шаарында 2025-жылкы Дүйнөлүк оюндарда күжүрмөн самбо боюнча турнир өттү. Бул тууралуу спорттун бул түрү боюнча эл аралык федерациянын сайтында маалымдалды.
Кыргызстандык команда үч коло медалга ээ болду — Курманбек Замирбек уулу (71 кг чейин), Бектен Эркебай уулу (88 кг чейин) жана Үсөн кызы Акак (54 кг чейин).
Белгилей кетсек, Дүйнөлүк оюндар 7-17-август аралыгында Чэнду шаарында өтүп жатат. Дээрлик 4 миң спортчу спорттун 34 түрү боюнча 256 дисциплина боюнча күч сынашат.