11:11
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди

13-14-август күндөрү Кытайдын Чэнду шаарында 2025-жылкы Дүйнөлүк оюндарда күжүрмөн самбо боюнча турнир өттү. Бул тууралуу спорттун бул түрү боюнча эл аралык федерациянын сайтында маалымдалды.

Кыргызстандык команда үч коло медалга ээ болду — Курманбек Замирбек уулу (71 кг чейин), Бектен Эркебай уулу (88 кг чейин) жана Үсөн кызы Акак (54 кг чейин).

Белгилей кетсек, Дүйнөлүк оюндар 7-17-август аралыгында Чэнду шаарында өтүп жатат. Дээрлик 4 миң спортчу спорттун 34 түрү боюнча 256 дисциплина боюнча күч сынашат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339725/
Кароо: 109
Басууга
Теги
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржина Родригеске шакек тагып, үйлөнүүнү сунуштады
Бишкекте футбол боюнча олимпиадалык курамалар арасында эл аралык мелдеш өтөт
ФИФАнын рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы бир позицияга төмөндөдү
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-20). Мушкер Эрбол Озгонов күмүш медаль тагынды
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-15). Кыргызстандыктар 18 медалга ээ болушту
Нурадин Рустамбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды
«Улуттар Кубогу-2025»: Кыргыз курама команданын тайпадагы атаандаштары аталды
Олимпиада байге ээси Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык рингде дебют жасайт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ&nbsp;болот ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
15-август, жума
10:49
Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровду...
10:25
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
10:03
Бүгүн Владимир Путин менен Дональд Трамп жолугушат. АКШнын делегациясы айтылды
09:38
Чолпон-Ата форуму. Кыргызстан менен Орусия 270 млн долларлык документтерге койду
09:29
Бүгүнкү доллардын курсу
14-август, бейшемби
19:50
Чыңгыз Токтобеков Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп дайындалды