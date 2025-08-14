11:36
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка аталды

Кефир менен окрошка диетологиянын көз карашынан алганда эң пайдалуу вариант экенин адистер айтышууда. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты терапевт Наталья Никитинанын билдиргендигин кеңири жазып чыкты.

«Диетологиянын көз карашынан алганда, кефир кошулган окрошка ден соолукка пайдалуу. Кефирдин курамында ашказан-ичегинин иштешин нормалдаштырган пайдалуу бактериялар бар. Мындан тышкары, бул суусундук кальцийге, протеинге жана D витаминине бай. Кефир ашказанга жумшак таасир этет жана квасты өтө катуу деп эсептегендер үчүн ылайыктуу. Кефир майлуу тамакты ашказан жасоого ылайыктуу», -деп билдирген Наталья Никитина

Дарыгердин айтымында, квас кошулган окрошканын жакшы жактары бар. Табигый ачытылган квастын курамында В тобундагы витаминдер, минералдар, маанилүү аминокислоталар жана ичегилердин нормалдуу микрофлорасын сактоого жардам берген пайдалуу бактериялар бар. Аркасында ачыткы жана сүт кислотасы, квас ичегилердин иштешине жардам берет, ал эми анын жеңил карбонациясын сергитет жана тонус берет.

«Бирок, картошка менен айкалышкан квас табитти арттырарын эске алуу керек, бул арыктагысы келгендерге зыян. Колгожасалган квасты колдонгон жакшы, анткени дүкөндөн алынган квас өтө таттуу жана курамында консерванттар бар. Кант диабети менен тиштин кариеси менен ооруган адамдарга зыянын тийгизет, ошондой эле бардык консерванттар реакция жаратышы мүмкүн», — дейт дарыгер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339563/
