Пайдалуу кеңеш: Дарбызды ашыкча жегендин кандай зыяны болушу мүмкүн?

Дарбызга ашыкча кызыгуу шакый жана аллергияга алып келиши мүмкүн. Мындай жыйынтыкка Улуу Британиядан келген адистер келгендигин Ваku.ws сайты жазып чыкты.

Дарбызда тамак сиңирүү системасынын бузулушуна алып келиши кыйын болгон углеводдор бар экенин дарыгерлер белгилешет. Мындан тышкары, дарбыз кээ бир адамдарда шакыйды козгошу мүмкүн .

Мурунку изилдөөлөр дарбызды жегенден кийин, шакый менен ооруган жана оорубаган адамдарда кандын сывороткасында нитриттердин деңгээли жогорулаганын көрсөткөн. Бул азот кислотасынын органикалык эмес туздарынын аталышы, алар организмдеги ар кандай клеткалык процесстерге катышып, жүрөк менен ичегилердин саламаттыгын сактоого жардам берет. Окумуштуулар бул кошулмаларды ашыкча колдонуу баш ооруга себеп болушу мүмкүн деп эсептешет.

Дагы бир мүмкүн болуучу коркунуч — аллергиялык реакциялар. Алар сейрек болсо да, кээ бир учурларда алар олуттуу болушу мүмкүн. Дарбыз да табигый кантка бай, ошондуктан аны кант диабети менен ооругандар чектеш керек экенин дарыгерлер эскертишет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339425/
Кароо: 48
