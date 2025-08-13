10:27
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты

Азия футбол конфедерациясынын Чакырык лигасынын тайпалык баскычына Жалал-Абаддын «Мурас Юнайтед» жана Канттын «Абдыш-Ата» командалары чыкты. Бул тууралуу АФКнын сайтында маалымдалды.

АФК
Фото АФК. Евгений Козлов

Бир күн мурун «Мурас Юнайтед» тандоо турунда бангладештик «Абахани Лимитед» командасын конокто 2:0 эсебинде утуп алган. Эки голду тең Атай Жумашев киргизди.

«Абдыш-Ата» Бишкекте Сириянын «Хуттин» командасынан күчтүү экенин көрсөттү — 5:2. Евгений Козлов хет-трик жасаса, Эрбол Атабаев менен Мирабдулла Аббасов бирден гол киргизди.

Турнирдин тайпалык баскычы 25-октябрда башталат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339401/
Кароо: 51
Басууга
Теги
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржина Родригеске шакек тагып, үйлөнүүнү сунуштады
Бишкекте футбол боюнча олимпиадалык курамалар арасында эл аралык мелдеш өтөт
ФИФАнын рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы бир позицияга төмөндөдү
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-20). Мушкер Эрбол Озгонов күмүш медаль тагынды
Күрөш боюнча Азия чемпионаты (U-15). Кыргызстандыктар 18 медалга ээ болушту
Нурадин Рустамбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды
«Улуттар Кубогу-2025»: Кыргыз курама команданын тайпадагы атаандаштары аталды
Олимпиада байге ээси Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык рингде дебют жасайт
Министрлер кабинетинин башчысы гимнастика боюнча дүйнө чемпионун куттуктады
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
13-август, шаршемби
10:21
ӨКМ: Кыргызстанда бир күндө 38 өрт кырсыгы катталды ӨКМ: Кыргызстанда бир күндө 38 өрт кырсыгы катталды
10:09
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
09:57
Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов К2 чокусун багындырды
09:32
Бүгүнкү доллардын курсу
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат
12-август, шейшемби
18:31
Кыргыз-тажик чек арасынын 62 чакырымына зым тартылды
18:01
Кыргызстанда 7 айда дээрлик 700 миңге жакын айдоочу жол эрежесин бузган
17:51
Адылбек Касымалиев Денис Петрашовду дүйнө чемпионатында жеңиши менен куттуктады
15:09
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот