«Кыргызфармация» 86 миллион сомго дары-дармек сатып алууну көздөп жатат

Мамлекеттик «Кыргызфармация» ишканасы 2026-жылдын экинчи кварталы үчүн дары-дармек сатып алууну пландап жатат. Сатып алуунун жалпы суммасы 86 миллион сомду түзөрү мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалган.
Тизмеге өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын реалдуу муктаждыктарын чагылдырган дары-дармектер кирген.
Алардын ичинде антибиотиктер (амикацин, амоксициллин, цефалоспориндер), жүрөк ооруларына каршы дарылар (эналаприл, лозартан, аторвастатин), гормоналдык жана сезгенүүгө каршы каражаттар (преднизолон, гидрокортизон), интенсивдүү терапия жана анестезиология үчүн каражаттар (изофлуран, севофлуран, атракурий, бупивакаин)
Ошондой эле көзөмөлдөнүүчү заттар — кетамин, фентанил, трамадол, тримепиридин бар. Бул препараттар наркоз жана ооруну басаңдатуу үчүн колдонулат.
Мындан тышкары тизмеде психотроптук дарылар болгон диазепам, клоназепам, галоперидол, хлорпромазин, антидепрессант пароксетин да бар.
«Кыргызфармация» ошондой эле парентералдык тамактандыруу үчүн эритмелерди, антикоагулянттарды (гепарин, эноксапарин), ошондой эле парацетамол жана активдештирилген көмүр сыяктуу негизги каражаттарды да сатып алат. Тендерге арыздар 16-апрелге чейин кабыл алынат.