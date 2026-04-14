Садыр Жапаров айылдарга адам ысымдарын ыйгарууга тыюу салды

Президент Садыр Жапаров Ош облусунун Алай районунун тургундары менен жолугушууда калктуу пункттарга адамдардын ысымын ыйгарууну токтотуу чечими кабыл алынганын жарыялады.

Фото Президенттин басма сөз кызматы

Анда жергиликтүү тургундардын бири калктуу пунктка Алай аймагынан чыккан тарыхый инсан, мамлекеттик жана саясий ишмердин ысымын ыйгаруу сунушун киргизген.

Президент бул демилгеге жооп берип жатып, калктуу конуштарга адам ысымдарын ыйгаруу коомдук пикир келишпестиктерге алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.

Анткени мындай учурда кайсы тарыхый инсандын аты даңазалоого татыктуу экени боюнча талаш-тартыштар жаралат.

Садыр Жапаров белгилегендей, мындай кырдаалдарда адамдар топторго бөлүнүп, «өздөрүнүн» талапкерлерин колдогон жүйөлөрдү келтире башташат. Бул болсо коомдо керексиз чыңалууга алып келиши ыктымал.

Ушуга байланыштуу коомдук ынтымакты сактоо жана мүмкүн болуучу чыр-чатактарды алдын алуу максатында калктуу конуштарга инсандардын ысымдарын ыйгарууга жол бербеген бирдиктүү мамилени кармануу керектиги айтылды.
