Acıbadem : Дүйнөдөгү эң таасирдүү окумуштуулардын катарында үч доктор бар

Acıbadem клиникалар тармагы жогорку илимий жетишкендиктери жана заманбап дарылоо ыкмалары менен эл аралык деңгээлде таанылды. Анын үч дарыгери профессор, доктор Жавад Парвизи, профессор, доктор Гүральп Онур Жейхан жана профессор, доктор М. Мерт Эркан Elsevier жана Стэнфорд университети түзгөн «Дүйнөдөгү эң таасирдүү окумуштуулар» тизмесине кирди.

Бул рейтинг илимий басылмалар, цитаталоо, h-индекс жана изилдөөгө кошкон салым сыяктуу көрсөткүчтөрдүн негизинде түзүлөт. Дүйнөдөгү эң мыкты окумуштуулардын эки пайыз алдыңкы катарына кирүү — чоң эл аралык жетишкендик болуп саналат.

Фото Acıbadem. Профессор, доктор Жавад Парвизи

Профессор, доктор Жавад Парвизи ортопедия тармагындагы алдыңкы адис. Анын муун инфекциялары жана эндопротездөө боюнча изилдөөлөрү дүйнөлүк практикада кеңири колдонулат.

Фото Acıbadem. Профессор, доктор Гүралп Онур Джейхан

Профессор, доктор Гүральп Онур Жейхан уйку бези хирургиясы боюнча таанылган эксперт. Ал Европанын алдыңкы борборлорунда иштеп, Acıbadem клиникалык тармагында рак изилдөө борборун негиздеген жана Европалык ассоциациянын президенти болуп шайланган.

Фото Acıbadem. Профессор, доктор М. Мерт Эркан
Профессор, доктор М. Мерт Эркан уйку безинин онкологиясы боюнча белгилүү изилдөөчү. Ал шишик биологиясын изилдеп, эл аралык долбоорлорго активдүү катышат.

Үч дарыгердин бир учурда бул тизмеге кириши Acıbadem клиникалык тармагынын илимге болгон системалуу мамилесин көрсөтөт. Клиника изилдөөлөр менен практиканы айкалыштырып, дүйнөлүк медицинада өз ордун бекемдөөнү улантууда.

Acıbadem медициналык клиникасынын Бишкектеги өкүлчүлүгү: Манасчы Сагынбай көчөсү, 101/1 (Эркиндик бульвары), телефон номерлери: +996 312 624 588, +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.

ACIBADEM Group компаниясынын Оштогу өкүлчүлүгү: телефон номери: +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.

