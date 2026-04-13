Acıbadem : Дүйнөдөгү эң таасирдүү окумуштуулардын катарында үч доктор бар

Acıbadem клиникалар тармагы жогорку илимий жетишкендиктери жана заманбап дарылоо ыкмалары менен эл аралык деңгээлде таанылды. Анын үч дарыгери профессор, доктор Жавад Парвизи, профессор, доктор Гүральп Онур Жейхан жана профессор, доктор М. Мерт Эркан Elsevier жана Стэнфорд университети түзгөн «Дүйнөдөгү эң таасирдүү окумуштуулар» тизмесине кирди.
Бул рейтинг илимий басылмалар, цитаталоо, h-индекс жана изилдөөгө кошкон салым сыяктуу көрсөткүчтөрдүн негизинде түзүлөт. Дүйнөдөгү эң мыкты окумуштуулардын эки пайыз алдыңкы катарына кирүү — чоң эл аралык жетишкендик болуп саналат.
Профессор, доктор Жавад Парвизи ортопедия тармагындагы алдыңкы адис. Анын муун инфекциялары жана эндопротездөө боюнча изилдөөлөрү дүйнөлүк практикада кеңири колдонулат.
Профессор, доктор Гүральп Онур Жейхан уйку бези хирургиясы боюнча таанылган эксперт. Ал Европанын алдыңкы борборлорунда иштеп, Acıbadem клиникалык тармагында рак изилдөө борборун негиздеген жана Европалык ассоциациянын президенти болуп шайланган.
Acıbadem медициналык клиникасынын Бишкектеги өкүлчүлүгү: Манасчы Сагынбай көчөсү, 101/1 (Эркиндик бульвары), телефон номерлери: +996 312 624 588, +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.
ACIBADEM Group компаниясынын Оштогу өкүлчүлүгү: телефон номери: +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.
