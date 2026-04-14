ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт

Кыргызстандын тоолуу райондорунда, ашууларда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Айдоочулар төмөнкү тилкелерде сак болуусу зарыл:
Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138-чакырымдарында (Төө-Ашуу ашуусу),
Бишкек-Ош унаа жолунун 198-250-чакырымдарында (Чычкан капчыгайы, Ала-Бел ашуусу),
Балыкчы-Казарман-Жалал-Абад унаа жолунун 326-349-чакырымдарында (Көк-Арт ашуусу),
Каракол-Эңилчек унаа жолунун 70-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу).
Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.