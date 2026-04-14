Баткенде эл аралык «Айгүл гүлү» фестивалы өтөт

Баткенде сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан Айгүл гүлүнө арналган «Айгүл гүлү» эл аралык фестивалы 20-21-апрелде өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Фестивалдын негизги максаты — Айгүл гүлүн эл аралык деңгээлде таанытуу, коңшу мамлекеттер менен маданий байланышты чыңдоо жана элдер ортосундагы достук менен ынтымакты бекемдөө болуп саналат.
Фестивалдын алкагында төмөнкү номинациялар боюнча сынактар уюштурулат:
- -Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү
- -Улуттук тамак-аштардын жарманкеси
- -Элдик ырлар жана аспаптык музыканы жандуу аткаруу сынагы
Ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар каралган:
- 1-орун — 30 000 сом
- 2-орун — 20 000 сом
- 3-орун — 10 000 сом
Мындан тышкары, катышуучуларга кызыктыруучу белектер тапшырылат.
Фестивалдын программасы эки күнгө пландалган:
Биринчи күндө — расмий ачылыш аземи, ыр-күү сынактары жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи өтөт.
Экинчи күндө — кол өнөрчүлүк, гүлдөр жана улуттук тамак-аш көргөзмөлөрү уюштурулуп, катышуучулар үчүн Муз-Булак коругу аймагына таанып-билүү саякаты өткөрүлөт.