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Криминал

В Кыргызстане в нескольких регионах изъяли оружие

В Кыргызстане в нескольких регионах изъяли оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По ее данным, 23 февраля у 28-летнего жителя села Кара-Суу Манасского района Таласской области изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие ТОЗ-8 калибра 5,6 миллиметра. У другого жителя этого же района — охотничье ружье без документов.

А 22 февраля сотрудники Ноокатского РОВД Ошской области задержали 30-летнего местного жителя с винтовкой ТОЗ-8 без разрешительных документов.

По данным фактам ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/45846/
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