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Криминал

Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (Россия) задержали гражданина Кыргызстана, который намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как отмечается, задержанный - 21-летний гражданин Кыргызстана - временно проживал в Кабардино-Балкарии. Он намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

«Его завербовали террористы через Интернет», — отметил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на участие в деятельности террористической организации» УК РФ. По ней кыргызстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/44386/
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