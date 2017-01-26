10:49
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Криминал

Более тысячи патронов от автомата Калашникова обнаружили у жителя Джалал-Абада

В Джалал-Абаде у местного жителя обнаружили и изъяли более тысячи патронов от автомата Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 24 января 2017 года примерно в 19.00 на улице Чехова в состоянии алкогольного опьянения задержан 45-летний местный житель А.П. У него обнаружены 34 патрона 5,45 калибра от автомата АКС-74 и 4 патрона калибра 7,62 от АКМ.

Как сообщается, на допросе задержанный признался, что имеет информацию о спрятанных патронах на территории города.

Во время проверки указанного места были обнаружены 614 патронов калибра 5,45 миллиметра от автомата АКС-74, 11 пуль калибра 7,62 миллиметра от автомата АКМ.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконное хранение оружие). Ведется следствие.  
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43885/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в нескольких регионах изъяли оружие
В Кыргызстане пресечена попытка незаконного оборота взрывчатых веществ
В Кыргызстане изъяли незаконно хранящееся оружие
Кража «Сайги». Недолго погуляли с ружьями
В Кеминском районе Кыргызстана обнаружили гранату
В Бишкеке и Оше изъято незаконно хранящееся оружие
В Красноярске отобрали у геймера виртуальное оружие на 27 тысяч рублей
В Чуйской области милиционеры применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя
В Кыргызстане задержан таласец с боеприпасами
У бишкекчанина изъяли гранату и пули
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!