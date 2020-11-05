В Бишкеке толпа мужчин напала на сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.
По ее данным, 5 ноября в 01.25 в службу «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Садырбаева и Толстого неизвестные лица напали на милиционеров.
Выяснилось, что примерно в час ночи в ходе службы сотрудники милиции пытались остановить водителя автомашины марки «Дэу Нексия», который грубо нарушил ПДД и создал аварийную ситуацию. Через время водитель иномарки остановился рядом с кафе, расположенным на пересечении улиц Толстого и Репина.
«При проверке документов водитель и неизвестные лица — около 10-15 человек, находящиеся рядом с нарушителем, оказали агрессивное сопротивление. После чего стали применять физическую силу в отношении милиционеров», — говорится в сообщении.
С места конфликта изъяты три гильзы, автомашина напавшего водворена на штрафстоянку.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.
В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия в рамках досудебного производства.