В Бишкеке толпа мужчин напала на сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 5 ноября в 01.25 в службу «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Садырбаева и Толстого неизвестные лица напали на милиционеров.

Выяснилось, что примерно в час ночи в ходе службы сотрудники милиции пытались остановить водителя автомашины марки «Дэу Нексия», который грубо нарушил ПДД и создал аварийную ситуацию. Через время водитель иномарки остановился рядом с кафе, расположенным на пересечении улиц Толстого и Репина.

«При проверке документов водитель и неизвестные лица — около 10-15 человек, находящиеся рядом с нарушителем, оказали агрессивное сопротивление. После чего стали применять физическую силу в отношении милиционеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения группового нападения на служебный наряд сотрудниками милиции произведены предупредительные выстрелы вверх. После на месте происшествия задержаны граждане Т.А., 1996 года рождения, А.А., 1998 года рождения, и С.Р., 1996 года.

С места конфликта изъяты три гильзы, автомашина напавшего водворена на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия в рамках досудебного производства.