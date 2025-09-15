17:59
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
English

Kyrgyz jiu-jitsu wrestlers win 15 medals at Central Asian Games

On September 13-14, Tashkent (Uzbekistan) hosted jiu-jitsu competitions as part of the Central Asian Games. Athletes from different countries in the region participated in the tournament. The Kyrgyzstan’s team demonstrated a high level of training and won a total of 15 medals — 2 gold, 5 silver, and 8 bronze.

Gold medals:

  • Taalaibek Baiyshev — in No-Gi discipline (also bronze in Gi);
  • Mukhammad Aziz Kaimov — in No-Gi discipline (U18 category).

Silver medals:

  • Aisha Kulnazarova — No-Gi (U14);
  • Syimyk Nomanov — No-Gi (U14);
  • Karina Kabirova — No-Gi and Gi (U21);
  • Aruuke Baatyrbekova — No-Gi and Gi (U16).

Bronze medals:

  • Kudainazar Akmatov — No-Gi and Gi;
  • Ariet Aaliev — No-Gi (U16);
  • Medet Ergashev — No-Gi (adults);
  • Muhammad Aziz Islamov — Gi (U18);
  • Ratbek Tazhibaev — U21 category, 69 kilograms.
link: https://24.kg/english/343588/
views: 168
Print
Related
Kyrgyzstani takes 2nd place at Grand Slam Jiu-Jitsu Tournament in London
Kyrgyzstanis win three medals at Asian Jiu-Jitsu Championship
Kyrgyzstani wins silver medal at World Jiu-Jitsu Championship
Kyrgyzstanis win 34 gold medals at Jiu-Jitsu Tournament in Almaty
Kyrgyzstani wins Jiu-Jitsu Tournament in USA
Kyrgyzstani wins Jiu-Jitsu Tournament in USA
Kyrgyzstani wins Jiu-Jitsu Tournament in USA
Kyrgyzstani wins Jiu-Jitsu Tournament in USA
Kyrgyzstani wins US OPEN Jiu-Jitsu Tournament in USA
Kamchybek Tashiev awards SCNS employee - world champion in jiu-jitsu
Popular
Number of people wishing to open new banks growing in Kyrgyzstan Number of people wishing to open new banks growing in Kyrgyzstan
President Sadyr Japarov meets with representatives of Rothschild & Co President Sadyr Japarov meets with representatives of Rothschild & Co
Foreigner arrested in Bishkek for involvement in online fraud Foreigner arrested in Bishkek for involvement in online fraud
Kyrgyz Agroholding to supply individual rations for Defense Ministry Kyrgyz Agroholding to supply individual rations for Defense Ministry
15 September, Monday
17:53
AYU empire collapse: SCNS seizes property for 10 billion soms from Abdykerimov AYU empire collapse: SCNS seizes property for 10 billio...
17:19
President Sadyr Japarov opened Islamic Academy in Tokmak city
17:12
Finance Ministry of Kyrgyzstan names key economic risks for 2026–2030
16:58
Illegal alcohol production facilities detected in Chui region and Bishkek
16:50
Kyrgyz Civil Aviation Agency and IATA discuss air transport digitalization