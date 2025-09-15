Kyrgyz jiu-jitsu wrestlers win 15 medals at Central Asian Games

On September 13-14, Tashkent (Uzbekistan) hosted jiu-jitsu competitions as part of the Central Asian Games. Athletes from different countries in the region participated in the tournament. The Kyrgyzstan’s team demonstrated a high level of training and won a total of 15 medals — 2 gold, 5 silver, and 8 bronze.
- Taalaibek Baiyshev — in No-Gi discipline (also bronze in Gi);
- Mukhammad Aziz Kaimov — in No-Gi discipline (U18 category).
Silver medals:
- Aisha Kulnazarova — No-Gi (U14);
- Syimyk Nomanov — No-Gi (U14);
- Karina Kabirova — No-Gi and Gi (U21);
- Aruuke Baatyrbekova — No-Gi and Gi (U16).
Bronze medals:
- Kudainazar Akmatov — No-Gi and Gi;
- Ariet Aaliev — No-Gi (U16);
- Medet Ergashev — No-Gi (adults);
- Muhammad Aziz Islamov — Gi (U18);
- Ratbek Tazhibaev — U21 category, 69 kilograms.