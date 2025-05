Para-armwrestlers from Kyrgyzstan win 11 gold medals in India

The national para-armwrestling team of Kyrgyzstan won 22 medals at the Asian Championship in India. The State Agency for Physical Culture and Sports reported on Instagram.

The athletes won 11 gold, 3 silver and 8 bronze medals.

List of winners by weight categories:

Meder Tynystanov — 70 kg (1 gold);

Sveta Esenkazieva — 65 kg (2 gold);

Aigul Mutalipova — 65 kg (4 gold);

Arystan Bazarkulov — 90 kg (1 gold, 1 bronze);

Nurtilek Kasym uulu — 55 kg (2 bronze);

Bilal Kalykov — 65 kg (1 gold, 2 bronze);

Bolot Zholbors uulu — 80 kg (1 silver, 1 bronze);

Bekbosun Toktosun uulu — 70 kg (2 gold);

Erlan Kamchybek uulu — 60 kg (1 silver, 1 bronze);

Evgeny Nurmatov — +100 kg (1 silver, 1 bronze);

Athletes of the arm wrestling team of Kyrgyzstan also won 26 medals, including 8 gold.

Ademir Zhusupov — 55 kg;

Zalkar Nurlanov — 75 kg;

Isa Timurov (sub-juniors) — 55 kg;

Usman Kubanychbekov (sub-juniors) — 70 kg;

Asema Malikova — 55 kg;

Altynai Omurbekova — 45 kg;

Baytur Abzhalbekov — 65 kg;

Nurmukhamed Satymkulov — 60 kg.

They are: