Инспекторы ЕАЭС приедут изучать ветеринарную систему Кыргызстана

С 13 августа специалисты из всех стран Евразийского экономического союза приедут в Кыргызстан для изучения состояния ветеринарной системы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов.

По его словам, вопрос о снятии ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе был рассмотрен на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июле. Принято решение еще раз проинспектировать состояние дел в Кыргызстане.

«Мы ожидаем приезда инспекторов из стран ЕАЭС и ЕЭК. Мы уже направили им официальное письмо. Речь идет о признании системы ветеринарного контроля Кыргызстана эквивалентной ЕАЭС. В 2016 году представители ЕАЭС уже приезжали. Тогда все страны, кроме Казахстана, согласились признать нашу систему соответствующей нормам ЕАЭС. Казахстан отказался, потому что девять областей РК признаны свободными от ящура. За два года этот статус получили еще пять районов. У нас тоже есть такой статус, но с оговоркой, что территория свободна от ящура с учетом вакцинации. Этот статус позволяет экспортировать нашу продукцию в другие страны, в том числе и ЕАЭС. Но Казахстан считает необходимым ограничить поставки кыргызской продукции», — заключил Ашырбай Жусупов.