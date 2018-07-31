Расходы Соцфонда из-за повышения пенсий увеличатся на 667 миллионов сомов

Расходы Социального фонда из-за повышения страховой части пенсий с 1 октября 2018 года составят 667 миллионов сомов. Об этом говорится в проекте закона о бюджете СФ на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

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В документе отмечается, что расходы Соцфонда по итогам года составят 50 миллиардов 427 миллионов 12,1 тысячи сомов. Это на 576 миллионов 976,8 тысячи сомов больше, чем планировалось изначально. При этом расходы на выплату пенсий, как ожидается, составят 42 миллиарда 134 миллиона 813,7 тысячи сомов.

Кроме того, Соцфонд предлагает с 1 октября 2018 года повысить заработную плату сотрудникам региональных управлений своего ведомства. На это дополнительно потребуется 19 миллионов 812,7 тысячи сомов.