Контрабанда в Кыргызстане. Финпол подробно о нарушениях

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями за 6 месяцев пресекла 77 фактов незаконного ввоза и вывоза товаров через государственную границу, что больше на 9 фактов, чем в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ущерб составил 217,9 миллиона сомов, возмещено 63,9 миллиона сомов. Возбуждено 72 уголовных дела.

Пресечен контрабандный ввоз 2 тысяч 800 литров ГСМ, продовольственных и потребительских товаров на 34,4 миллиона сомов, других товаров на 182 тысячи сомов.

Из-за отсутствия на кыргызско-казахской границе таможенных постов контроль за законностью ввоза товаров осуществляют мобильные группы вблизи КПП «Чалдовар», «Ак-Тилек» Чуйской области и «Чон-Капка» в Таласской области. С начала года они составили 369 актов рейдового налогового контроля по фактам отсутствия товарно-транспортных накладных и справок о регистрации в налоговых органах.

Из них выявлено 40 фактов незаконного провоза ГСМ через государственную границу КР в дополнительных баках и других емкостях. Общий объем незаконного провоза составил 136 тысяч 335 литров без документов на 5 миллионов 453 тысячи сомов.

По материалам, выявленным сотрудниками при оперативно-рейдовых мероприятиях на приграничных участках, возбуждено 8 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налоговых платежей, злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников КПП.

Контрабандой ввезли 358 тысяч 750 тонн муки из Казахстана.

В основном нарушения выявлены на КПП «Чон-Капка». На железнодорожной станции «Маймак» задержано 2 вагона муки без разрешительных документов на выгрузку.

Кроме того, на КПП «Чон-Капка» раскрыта коррупционная схема по незаконному ввозу товаров из стран ЕАЭС. Аналогичная схема работала и на других постах. Суть схемы заключалась в том, что организаторы за определенное вознаграждение оформляли прибывший груз из стран ЕАЭС на имя подставных лиц, которые, не уплатив налоги, исчезали. В результате чего бюджет только за 2017 год потерял приблизительно 95-100 миллионов сомов.

Возбуждено четыре уголовных дела в отношении организаторов и исполнителей, задержано три подставных лица.