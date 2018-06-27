Казахстан собирается с осени продавать бензин Кыргызстану

Казахстан планирует начать осенью поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов, сообщило издание Vласть.

«У нас уже на сегодня существенный профицит бензина отечественного производства, и этот профицит будет нарастать. Казахстан полностью закрывает у себя текущие потребности по потреблению по высокооктановому бензину. Плюс у нас появляются значительные возможности для экспорта бензина», — сказал Данияр Тиесов на конференции в Астане.

По его словам, республике необходимо подписать соответствующие межправительственные документы с сопредельными странами, что займет определенное время.

«Мы думаем, что начиная с осени этого года мы сможем спокойно экспортировать нашу продукцию — прежде всего в близлежащие страны, это Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Казахстанский продукт на этих рынках будет конкурентоспособен за счет того, что завозить его будет дешевле, чем из России», — заключил представитель «КазМунайГаза».