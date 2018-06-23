Экспортеры могут получить сертификаты о происхождении товаров в выходные

Экспортеры могут получать сертификаты о происхождении товаров теперь и в выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) КР.

По ее данным, в период до 31 октября организовано дежурство уполномоченных по выдаче сертификатов о происхождении товаров в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни. Делается это для содействия развития предпринимательской деятельности и экспорта товаров и услуг из Кыргызстана, для обеспечения непрерывного процесса по оформлению сертификатов о происхождении на скоропортящиеся товары.

В случае необходимости экспортерам для получения сертификатов о происхождении на скоропортящиеся товары необходимо обращаться по адресам:

г. Бишкек, ул. Киевская, 107, телефоны: (0312) 61-38-81, (0312) 61-38-80, (0555) 26-26-06 (Айманбаева Шарипа), (0550) 57-07-48 (Чолпон Султаналиева);

Чуйская область, г. Токмок, Промзона, тел. (0551) 26-13-73 (Акымбаева Бурул);

Иссык-Кульская область, г. Балыкчи, ул. Иссык-Кульская, 231, телефоны: (03944) 3-12-60, ( 0772) 76-45-69 (Татаева Чынаркуль) ;

Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 200, телефон (03422) 5 36-86, (0777) 60-61-67 (Осмоналиева Нургуль) ;

Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, ул. Московская, 62, телефоны: (03722) 5-5790, (0770) 03-23-87 (Эргешов Орозбек) , (0557) 03-01-53 (Салиев Алимжан);

Ошская область, г. Ош, ул. Баялинова, 1, телефоны: ( 03222) 7-19-55, (0552) 87-49-45 (Аблязов Абибилла);