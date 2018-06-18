23:30
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Экономика

Новые подстанции появятся в жилмассивах Бишкека

Новые трансформаторные подстанции появятся в жилмассивах Бишкека. Управление капитального строительства планирует потратить на проектно-изыскательские работы 2 миллиона 125 тысяч сомов, сообщил портал госзакупок.

По его данным, трансформаторные подстанции планируют построить в жилмассивах «Энесай», «Ак-Тилек-2», «Дордой», «Ак-Бата», «Ак-Орго», «Ак-Босого», «Рухий-Мурас», «Калыс-Ордо» и «Ак-Ордо».

Исполнители проектно-изыскательских работ должны предоставить топосъемку территории, генплан территории с установкой ТП, архитектурно-строительный план, схему сети электроснабжения, ведомость по объему работ и смету.
Ссылка:
просмотров: 1319
Версия для печати
Материалы по теме
В столичной школе № 24 появятся новые кабинеты. Мэрия планирует надстроить этаж
В мэрии Бишкека объяснили, почему ремонтируют еще хорошие дороги
Для модернизации лифтов в домах Бишкека выбрали фирму без опыта работ. Почему?
УКС мэрии Бишкека травит клопов. Жители жалуются на токсичный запах
Трансформаторы для Токтогулки. Китайцев подозревают в подделке документов
Энергетики установят 41 трансформаторную подстанцию на 15,5 миллиона сомов
Энергетики Иссык-Кульской области закупили новые трансформаторы на 7,5 миллиона
Популярные новости
Снова &laquo;кошмарить&raquo;? Глава ГНС требует чаще проверять предпринимателей Снова «кошмарить»? Глава ГНС требует чаще проверять предпринимателей
Представители ЕС&nbsp;оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+ Представители ЕС оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+
С&nbsp;начала года мигранты перевели в&nbsp;Кыргызстан $700,5 миллиона С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве