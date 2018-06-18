Новые подстанции появятся в жилмассивах Бишкека

Новые трансформаторные подстанции появятся в жилмассивах Бишкека. Управление капитального строительства планирует потратить на проектно-изыскательские работы 2 миллиона 125 тысяч сомов, сообщил портал госзакупок.

По его данным, трансформаторные подстанции планируют построить в жилмассивах «Энесай», «Ак-Тилек-2», «Дордой», «Ак-Бата», «Ак-Орго», «Ак-Босого», «Рухий-Мурас», «Калыс-Ордо» и «Ак-Ордо».

Исполнители проектно-изыскательских работ должны предоставить топосъемку территории, генплан территории с установкой ТП, архитектурно-строительный план, схему сети электроснабжения, ведомость по объему работ и смету.