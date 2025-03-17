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Общество

В Бишкеке заменят 21 трансформатор и отремонтируют 336

В столице в 2025 году планируют заменить 21 трансформатор и капитально отремонтировать 336. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского предприятия электрических сетей филиала ОАО «НЭСК».

По ее данным, кроме того, в столице установят четыре новых трансформатора. Также энергетики произведут техническое обслуживание 1 тысячи 917 трансформаторных подстанций, из них:

  • Восточный РЭС — 635;
  • Западный РЭС — 794;
  • Северный РЭС — 488.

Бишкекское предприятие электрических сетей обслуживает 282 тысячи 90 абонентов, из них 261 тысячу 466 бытовых и 20 тысяч 624 промышленных.

В 2024-м энергетики капитально отремонтировали 314 трансформаторных подстанций и провели техобслуживание 1 тысячи 583.

По вопросам электроснабжения звоните по следующим телефонам: 1209, 105, 0772001209, 0702001209, 0556001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323005/
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