Владельцам биткоинов велели приготовиться к потере всех денег

Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, сообщила Lenta.ru.

Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным. Стивен Мейджор

Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до $12 тысяч 255, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов. К 13.10 по московскому времени стоимость биткоина, по данным портала, составила $11 тысяч 631 — криптовалюта потеряла $1,3 тысячи за полтора часа.

Издание также отмечает падение других криптовалют. Так, курс Ethereum 16 января снизился на 14 процентов, с $1,2 до $1 тысячи. Ripple обвалился на 21 процент.