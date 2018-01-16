Владельцам биткоинов велели приготовиться к потере всех денег

Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, сообщила Lenta.ru.
Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до $12 тысяч 255, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов. К 13.10 по московскому времени стоимость биткоина, по данным портала, составила $11 тысяч 631 — криптовалюта потеряла $1,3 тысячи за полтора часа.
Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным.Стивен Мейджор
Издание также отмечает падение других криптовалют. Так, курс Ethereum 16 января снизился на 14 процентов, с $1,2 до $1 тысячи. Ripple обвалился на 21 процент.