Госкомитет связи продал на онлайн-аукционе радиочастоты на 431 миллион сомов

Государственный комитет информационных технологий и связи продал на онлайн-аукционе радиочастотный спектр на 431 миллион сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый в истории Кыргызстана онлайн-аукцион на радиочастотный спектр проходил на сайте gasauction.srs.kg. На торги выставили 10 мегагерц в диапазоне радиочастот 1 тысяча 800 мегагерц со стартовой ценой 205 миллионов 252 тысячи сомов.

Заявки на участие в торгах подали пять претендентов. Но только два — операторы сотовой связи ЗАО «Альфа Телеком» и ООО «СкайМобайл» — внесли гарантийный взнос и своевременно произвели онлайн-регистрацию на электронном портале торгов.

За ходом онлайн-аукциона следили наблюдатели из Госкомитета информационных технологий и связи, Ассоциации операторов связи, Общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики», Международного делового совета и непосредственные участники.

По итогам торгов частоты купило ЗАО «Альфа Телеком» за 431 миллион 29,2 тысячи сомов.

«Проведение подобных торгов является еще одним шагом в реализации программы «Таза коом». Такие аукционы обеспечивают переход взаимодействия государственного сектора и бизнеса на цифровые площадки, гарантируя при этом прозрачность, защищенность, стабильность и надежность отношений», — отметили в Госкомитете.