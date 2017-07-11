В какие проекты вложит деньги арабский инвестор

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев по итогам переговоров с представителями Арабской координационной группы рассказал, в какие проекты инвесторы готовы вложить средства.

Напомним, что инвесторы готовы вложить $357 миллионов. Среди одобренных к финансированию есть проекты по строительству дорог. В том числе речь идет о строительстве дороги Корумду — Каракол (вторая фаза проекта реконструкции автодороги вокруг Иссык-Куля) стоимостью $150 миллионов. Второй дорожный проект — строительство дороги Тараз — Талас — Суусамыр.

Есть и проекты в сфере здравоохранения — строительство клинической многопрофильной больницы и центра инноваций и нового корпуса Национального института хирургии сердца и трансплантологии органов. Стоимость двух проектов оценили в $37 миллионов.

Предварительно одобрены пять проектов в сфере ирригации и проект по проведению чистой питьевой воды в 67 населенных пунктов в Баткенской и Таласской областях.

«В ближайшее время в Кыргызстан приедут технические специалисты из фондов Арабской координационной группы. Они будут изучать детали всех проектов и готовить их к реализации», — прокомментировал Мухамметкалый Абулгазиев.