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Экономика

Китайские бизнесмены построят в Чуйской области агропромышленный парк

Китайские бизнесмены построят в Чуйской области агропромышленный парк. Обещают создать 30 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата правительства.

Отмечается, что сегодня первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев посетил сельскохозяйственную зону сотрудничества «Искра Азия» в Чуйской области совместно с прибывшей из Китая делегацией во главе с министром Главного управления КНР по надзору за качеством товаров, инспекции и карантину Чжи Шупингом. Инвесторы презентовали проект сельскохозяйственной зоны сотрудничества «Искра Азия», проинформировали о специализации и объявили о запуске реализации проекта.

Реализация проекта агропромышленного парка «Искра Азия» позволит создать до 30 тысяч новых рабочих мест. По завершении реализации проекта ожидается поступление инвестиций до $1 миллиарда.

Мухамметкалый Абулгазиев

Мухамметкалый Абулгазиев ознакомился с макетом застройки сельскохозяйственной зоны сотрудничества и отметил, что данный проект является одним из крупных в Центральной Азии.

«Визит китайской делегации направлен на обеспечение нового рынка для экспорта произведенной продукции. Центр полного обслуживания агропромышленного парка по сотрудничеству «Искра Азия» в Кыргызстане станет самой совершенной производственной связующей цепью между государствами Центральноазиатского региона по проекту «Один пояс, один путь» Великого шелкового пути», — отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

Он подчеркнул, что в агропромышленном парке будут работать по таким направлениям, как переработка мяса, разведение коров и лошадей мясного направления продуктивности, рыбы, пчеловодство. Будут охвачены и другие сельскохозяйственные сферы. Вся продукция, произведенная в агропарке, будет экспортироваться в Китай.

На базе птицефабрики «Искра Азия» на территории площадью 560 гектаров планируется строительство комплексного агропромышленного парка. На начальном этапе для реализации широкомасштабного проекта будут привлечены инвестиции из КНР в объеме не менее $250 миллионов и создано около 5 тысяч рабочих мест.

В агропромышленном парке «Искра Азия» будет хорошо развита инфраструктура, на протяжении 7—8 километров с южной и северной стороны будут пролегать главные дороги, планируется установить современную систему мониторинга и сетевой связи, а также провести полное освещение всей территории зоны.
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