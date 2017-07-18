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Власть

Пострадавшим от ЧС выдадут льготные кредиты на приобретение жилья

Правительство рассматривает вопрос кредитования на льготных условиях пострадавших от ЧС. Об этом сообщили в аппарате кабмина.

Отмечается, что сегодня под председательством первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева состоялось заседание межведомственной комиссии по программе «Доступное жилье–2015-2020».

На заседании представлены механизмы кредитования на льготных условиях пострадавших в результате стихийных бедствий для строительства жилого дома «с нуля» и завершения недостроенного (либо восстановление) жилого дома.

«Правительством для двух пострадавших районов выделено 600 миллионов сомов для строительства социальных объектов, дорог, проведения линий электропередачи, обеспечения поливной и чистой питьевой водой. До ноября работы должны завершиться. Для поддержки пострадавших жителей на местах проводится работа по доставке строительных материалов по себестоимости», — рассказал Мухамметкалый Абулгазиев.

В Чон-Алайском районе пострадало 642 дома, 10 из них получили разрушения пятой категории, остальные — третьей-четвертой категории. Большинство пострадавших жителей собственными усилиями начали строительство нового жилья. Но многие нуждаются в дополнительных финансовых средствах для строительства и ремонта собственного жилья.

В Узгенском районе подлежат переселению и пострадали от природных катаклизмов 1 тысяча 63 дома. В том числе 72 семьи остались без крова, их дома остались под оползнем. Решением правительства 219 гектаров земли в селах Джаман-Адыр, Ана-Кызыл и Куршаб трансформированы для выделения под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, в Чон-Алайском районе 630 семей получили по 39 тысяч сомов. В Узгенском районе 72 семьи получили по 100 тысяч сомов. Еще 20 миллионов сомов находится на счету. Эти средства пострадавшие жители Узгенского района распределят сами, без участия чиновников.

В итоге правительство решило одобрить предложение об участии граждан, пострадавших от стихийных бедствий в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области, в программе «Доступное жилье–2015-2020».
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