До конца года провести конкурс по Кара-Кече планируют в Кыргызстане

В парламенте интересуются судьбой месторождения Кара-Кече.

«Мы объявляли конкурс. Но что пугает инвесторов? Вопрос строительства железной дороги. Будем нанимать специальную консалтинговую компанию. До конца года попытаемся провести конкурс», — сказал глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

Ранее сообщалось, что правительство Кыргызстана решило привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Госкомитет готов заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Месторождение уже пытались продать, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.