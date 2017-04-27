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Экономика

До конца года провести конкурс по Кара-Кече планируют в Кыргызстане

В парламенте интересуются судьбой месторождения Кара-Кече.

«Мы объявляли конкурс. Но что пугает инвесторов? Вопрос строительства железной дороги. Будем нанимать специальную консалтинговую компанию. До конца года попытаемся провести конкурс», — сказал глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

Ранее сообщалось, что правительство Кыргызстана решило привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Госкомитет готов заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Месторождение уже пытались продать, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50696/
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