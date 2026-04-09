В Кыргызстане 232 хозяйственным субъектам присвоен статус племенных хозяйств, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в целях повышения качества животноводства и сохранения генетических ресурсов ведомство создало комиссию, которая провела выездной мониторинг хозяйствующих субъектов.

По его итогам 232 хозяйствующим субъектам присвоен племенной статус. В том числе крупный рогатый скот — 84, коневодство — 40, овцеводство — 97, козоводство — 5, птицеводство — 4, пчеловодство — 4, яководство — 3 субъекта.

Данные меры направлены на повышение качества и продуктивности скота, а также устойчивое развитие животноводства.