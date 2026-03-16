Определены средства для уплаты членских взносов КР в международных организациях

Определены средства для уплаты членских взносов Кыргызстана в международных организациях. Кабинет министров утвердил перечень интеграционных объединений, в которые КР направит членские и долевые взносы в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документом предусмотрено, что КР направит 3,1 миллиарда сомов на уплату этих взносов.

Как и в 2025 году самая большая сумма будет выплачена Тюркскому инвестиционному фонду — 1 миллиард 964,7 миллиона сомов. В прошлом году страна уплатила 1,575 миллиарда сомов.

В списке институтов и объединений — Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Контртеррористическое управление ООН, секретариат саммита «Центральная Азия — Китай», Исламский банк развития, Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ.

Министерству финансов поручено в установленном порядке оплатить членские и долевые взносы из средств республиканского бюджета на 2026 год.
